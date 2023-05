Quella diPugliese è la storia di un'Italia che non c'è più e di un calcio che rivive solo nei racconti orali, nelle quaranta righe di taglio basso di qualche giornale, nei vecchi filmati in bianco e ...È una storia di profonda simbiosi con la natura, di lacrime e sogni, di riscoperta dele di ...Cilli - Assessore alla Cultura di Barletta; la dott.ssa Elisa Anna Maria Spera - Assessore ...La visita parte da Piazza della Libertà dove si trova la colonna di Sant', per salire poi ...merita senza dubbio una visita per la bellezza delle sale affrescate (Sala dell'Arcadia e del). ...

Il mito di Oronzo Pugliese, che la bi-zona la inventò davvero La Gazzetta dello Sport