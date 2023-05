Il mistero del ritiro di Cecchi Paone e Simone e l’eventualità di nuovi naufraghi al loro posto

(Di sabato 13 maggio 2023)Antolini si è ritirato da L’Isola dei Famosi per problemi medici, mentre Alessandrolo ha seguito a ruota. Cosa c’è dietro? Ivan Rota su Dagospia ha scritto: Tanti i commenti sui social di persone felici per l’abbandono di Alessandroe del fidanzatoAntolini che hanno lasciato L’Isola dei Famosi Secondo alcuni, i due si sarebbero messi d’accordo a telecamere spente pur di non proseguire il gioco. Si dice anche che Antolini non potesse rivelare niente sulla figlia Melissa di quattro anni anche perché ne aveva parlato già troppo. Un commento su tutti: “La verità è cheche non fa niente dalla mattina alla sera non sarebbe sopravvissuto senza il suo compagno. Lo chiamano uomo di cultura ma fa sempre ...

All'epoca era un cronistaGiornale e ruotava nella sfera di Bisignani dove è stato presentato a ... e quest'ultimo non ha fattodei loro rapporti, sostenendo che il giornalista "veniva ...I dettaglipersonaggio affidato a Willem Dafoe sono avvolti dal. L'attore ha recentemente recitato nel thriller Inside, che è stato presentato in anteprima al Festival di Berlino. ......Foxx sarebbe stato portato in ospedale martedì 11 aprile mentre si trovava a lavoro sul set... Sul suo stato di salute erano cominciate a circolare diverse voci, alimentate dalper le cause ...

Risolto il mistero del buco nero in fuga Media Inaf

L'attore premio Oscar per il film 'Ray' sarebbe stato alcune settimane in ospedale per cause non ancora rese note. La figlia ha annunciato il ritorno a casa ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...