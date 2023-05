Il Milan fa turnover | testa all’Inter Pioli con un’assenza in più solo oggi

(Di sabato 13 maggio 2023) Ilanticiperà la partita dell’Inter, visto che gioca alle 18 in casa dello Spezia.è intenzionato a faree hain piùche riavrà a disposizione martedì nel derby di Champions League. GLI ASSENTI – Ilsarà protagonista del secondo anticipo odierno di Serie A, sul campo dello Spezia (vedi programma). Stefano, ovviamente ancora senza Rafael Leao, ha però lae al derby di ritorno delle semifinali di Champions League. Non c’è nemmeno Ismael Bennacer, la cui stagione è finita anzitempo mercoledì con l’infortunio al ginocchio. E come lui stanno fuori per infortunio Rade Krunic e Junior Messias, da valutare in vista di martedì. Questo pomeriggio ci sarà un ulteriore indisponibile ...

Saràcome sempre e come sempre sarà scientifico, perciò da Lautaro - Dzeko si passa a ... Giocare conoscendo i risultati di Lazio, Atalanta epuò essere d'aiuto, ma la sostanza non cambia,...... il 2 - 0 sulha avvicinato a grandi passi la finale di Istanbul, obiettivo impensabile a ... Inter - Sassuolo, le formazioni: Inzaghi ne cambia sette rispetto al derby Ci sarà tanto, come ...Ma intanto, con un po' di inevitabilevisti gli sforzi immani di questi giorni, bisogna ...e la squadra di Dionisi ha voglia di prendersi un altro scalpo di una big dopo aver battuto già...

Spezia-Milan, le probabili formazioni: Pioli con un turnover… leggero Calcio in Pillole

L'Inter avrà l'intera rosa a disposizione per la sfida contro il Sassuolo fatta eccezione per il lungodegente Skriniar. Ai nerazzurri serve la vittoria per rimanere attaccati al treno Champions ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...