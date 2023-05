Il Milan affonda a La Spezia | ora la Champions è lontana I liguri riaprono la corsa salvezza

(Di sabato 13 maggio 2023) L’attesa per l’Euroderby ha giocato davvero un brutto scherzo aldi Stefano Pioli che necessitava di assoluta concentrazione...

... lungo giro - palla chenel cuore dell'atea del Frosinone, rinvio corto della difesa sui ..., Fiorentina, Palermo e Spezia. Un problema per Kalaj che stringe i denti ma al 25' deve ......Tv e i dati Auditel di mercoledì 10 maggio 2023 vedono l'exploit di Tv8 con la semifinale di Champions League- Inter, che ha conquistato il 33.1% di share con 7.490.000 spettatori....MILANO - Giorni difficili per l'attaccante delRafael Leao. L'infortunio muscolare contro la Lazio ha avviato un periodo negativo per il portoghese che ieri ha vissuto una giornata da dimenticare. Prima il provino a Milanello che ha dato un ...

Il Milan affonda: la reazione di Leao in tribuna dice tutto Corriere dello Sport

L'Inter potrebbe finire per pensare a Klostermann come dopo Skriniar o, in alternativa, potrebbero essere proprio i suoi agenti a proporlo ...L'ex nerazzurro Marco Materazzi lancia una nuova frecciata contro Ibrahimovic ed accende la vigilia dell'euroderby tra Inter e Milan: che polemica sui social ...