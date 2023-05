“Il Grande Cinema in Concerto” domenica 14 maggio alla Chiesa di San Paolo entro le Mura

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 maggio 2023) Opera in Roma presenta ILINDa Star Wars a Game of Thrones Orchestra Sinfonica Città di Roma Soprano: Luisa Ciciriello Direttore: Pier Giorgio Dionisi142023 ORE 20:30di SanlePROGRAMMA C’ERA UNA VOLTA IL WEST (Ennio Morricone) GIU’ LA TESTA (Ennio Morricone) PER UN PUGNO DI DOLLARI (Ennio Morricone) C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA (Ennio Morricone) IL BUONO IL BRUTTO IL CATTIVO (Ennio Morricone) LA DOLCE VITA (Nino Rota) NUOVOPARADISO (Ennio Morricone) LA PANTERA ROSA (Henry Mancini) IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL 007 (Henry Mancini) SCHINDLER’S LIST (John Williams) LA VITA È BELLA (Nicola Piovani) IL TRONO DI SPADE (Ramin Djawadi) BLADE RUNNER ...