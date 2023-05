Il governo cinese spia gli utenti Tiktok | parola di ex dirigente

Leggi su formiche

(Di sabato 13 maggio 2023) Un piano per rubare i segreti delle piattaforme rivali, frutto della “cultura dell’illegalità” che regna all’interno di ByteDance, quella che sarebbe “un utile strumento di propaganda per il Partito Comunista”. Nella denuncia depositata alla Corte Superiore di San Francisco per licenziamento illegittimo, l’ex capo del reparto ingegneristico della societànegli Stati Uniti, Yintao Yu, non la tocca affatto piano. È infatti durissimo l’attacco alla sua vecchia società, per cui è statodal 2017 al 2018, prima di essere fatto fuori in quanto avrebbe espresso preoccupazione per il modus operandi dell’azienda, una chiara violazione della proprietà intellettuale. Non solo perché, in base al suo racconto, ilcentraleterrebbe i fili di ByteDance, avendo al suo interno un’unità di membri del Pcc ...