Il Giro è "una gran festa dell'Unità a pedali"

(Di sabato 13 maggio 2023) Lui c’era, quel 30 giugno 1946. “d’Italia, dodicesima tappa, Rovigo-Trieste, 139 chilometri. Doppio giorno di: laper la domenica e laper il. Sveglia, colazione, motorino. Un Sachs 49 di cilindrata. In due. Davanti mio padre, e dietro, abbarbicato e abbracciato, io. Da San Canzian a Begliano. Cinque chilometri di strade bianche di campagna. Poi l’attesa. Il gruppo arrivò e si arrestò: le stanghe del treno – il passaggio a livello – erano abbassate. Piedi a terra, i corridori furono presi a sassi e proiettili. Erano i titini, i partigiani jugoslavi. Ci riparammo in un campo di mais e in un boschetto. Tutti i libri dicono che quell’attentato fu fatto a Pieris, invece era Begliano. Ma tra fotografie e filmini, adesso posso dimostrare il luogo esatto”. La corsa rosa è un ...

DOCCIA FREDDA E per loro quella convocazione ha avuto l'effetto divera e propria doccia fredda ...in borghese per controllare gli studenti prima che arrivasse la cagnolina che si è fatta il...Lui avrebbe estratto il coltello, che portava income un trofeo e che spiegava di usare per ... Ma questa volta mostrando l'arma firma la sua condanna a morte: all'esterno del bar nasce......"Non vi fate prendere in, vi diranno che fare la riforma della Costituzione non èpriorità, la verità è che hanno paura diriforma che rimetta il potere di scelta dei cittadini al centro ...

Giro d'Italia 2023, vince Bias, Leknessund resta in maglia rosa Sky Tg24

LOCATE VARESINO – Denuncia a piede libero per un uomo di 49 anni: nella sua abitazione a Locate Varesino i carabinieri ha trovato distintivi ed una divisa delle forze dell’ordine. Nel ..."Cominciai a correre di nascosto. Quando non potei più nascondermi, avevo già cominciato a vincere". Parla l'ex corridore Franco Canciani ...