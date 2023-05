Il giorno di Zelensky | ' Grazie Italia per l' aiuto'

- La lunga giornata romana di Volodimircomincia alle 10 e un quarto all' aeroporto di Ciampino . ad accogliere il presidente ucraino, che viaggiava su un Airbus dell'aeronautica militare ...Neldia Roma il gruppo di hacker russi NoName057 torna a colpire i siti istituzionali italiani . Durante l'intera giornata, che ha visto il presidente ucraino in visita nella Capitale, il ...Se la userà probabilmente morirà ildopo e io non credo che lui voglia morire. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, a " Porta a Porta " in diretta dalla terrazza del ...

Zelensky domani al Quirinale da Mattarella. Cnn: "Iniziati gli atti preparatori alla controffensiva" - Domani Zelensky intervistato a Porta a Porta, i direttori presenti - Domani Zelensky intervistato a Porta a Porta, i direttori presenti RaiNews

Il presidente a Porta a Porta su Rai1: "Se la Russia attacca i Paesi baltici, i vostri figli saranno in guerra". Colloquio con il Papa in Vaticano e ...La lunga giornata romana di Volodimir Zelensky comincia alle 10 e un quarto all' aeroporto di Ciampino. ad accogliere il presidente ucraino, che viaggiava su un Airbus dell'aeronautica militare ...