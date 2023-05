Il giorno di Zelensky a Roma per incontrare Mattarella | Meloni e poi il Papa

... nell'auletta dell'Aula Paolo VI, tra Papa Francesco e il presidente ucraino, Volodymyr, ... Ildopo l'inizio del conflitto, con un gesto senza precedenti, Francesco si recò a sorpresa ...Si tratta del primo incontro tra i due presidenti dopo l'invasione russa:era stato al ... Il Quirinale confermerà una linea mantenuta senza scostamenti fin dal primo. Innanzitutto la ...Il presidente ucraino Vlodymir, incontrerà il Capo dello Stato Sergio Mattarella , al Quirinale, poi Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, ricambiando così la visita che la premier gli fece lo ...

Zelensky domani al Quirinale da Mattarella. Cnn: "Iniziati gli atti preparatori alla controffensiva" - Domani Zelensky intervistato a Porta a Porta, i direttori presenti - Domani Zelensky intervistato a Porta a Porta, i direttori presenti RaiNews

E' già operativo il piano sicurezza a Roma per per l'arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sono oltre mille gli uomini delle forze dell'ordine impiegati. (ANSA) ...Nel giorno della visita lampo di Volodymyr Zelensky a Roma, la controffensiva di Kiev prosegue a piccoli passi. Gli analisti dell’Institute for the Study of War (Isw) scrivono che «le forze ucraine ...