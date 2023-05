Il giorno di Zelensky a Roma Incontrerà Mattarella | Meloni e poi il Papa

(Di sabato 13 maggio 2023) Oggi tutti gli occhi del mondo saranno concentrati sued in particolare sul vaticano. E' atteso infatti a momenti l'arrivo in italia del presidente ucraino Vlodymir, che prima ...

E' atteso infatti a momenti l'arrivo in italia del presidente ucraino Vlodymir, che prima incontrera' il capo dello Stato Sergio Mattarella , al Quirinale, poi Giorgia Meloni a Palazzo ...Qualchedopo Parolin ha aggiunto: "Credo che si andrà avanti". La visita diin Vaticano viene osservata con attenzione dalla Russia. L'incontro non è direttamente collegato alla "...Non a caso il Abbonati per leggere anche Leggi anchecambia la data deldella Vittoria: il 9 maggio si celebrerà l'Europa, il lungo viaggio all'estero alla vigilia della ...

Roma si prepara ad accogliere, tra strettissime misure di sicurezza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa.Eccezionali le misure di sicurezza per la visita del presidente ucraino che incontrerà il Papa, il Capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. No fly zone e ingente dispositivo del ...