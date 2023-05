(Di sabato 13 maggio 2023) Ilha espresso preoccupazione per larussa e cinese in Asia e ritiene che i due paesi stiano 'rafforzando' le loro esercitazioni congiunte. Il ministro degli Esteri ...

'Inoltre, Cina e Russia stanno rafforzando la loro collaborazione militare, compresi voli congiunti dei loro bombardieri ed esercitazioni navali congiunte nelle vicinanze del', ha affermato ...... ma anchedalla ripresa della Cina, che potrebbe essere meno forte del previsto. Sul ... L'Italia, ha detto dalil ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, è pronta al dialogo con ...Ciò non hale autorità monetarie, che hanno sempre creduto di avere gli strumenti per ... tranne forse che in. Gli istituti di emissione dei mercati meno sviluppati, che hanno ...

Il Giappone preoccupato per la cooperazione militare tra Cina e Russia Globalist.it

L'economia globale è stabile nonostante guerra e inflazione, ma il rischio è dietro l'angolo: il comunicato del G7 in Giappone.Il Giappone si prepara a svuotare gradualmente le cisterne che servono a raffreddare i reattori dell’impianto nucleare danneggiati, nonostante l’opposizione dei pescatori e dei paesi confinanti ...