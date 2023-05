Il futuro del Napoli si decide a tavola | Varriale | “Ora metteranno fine a inutili indiscrezioni?”

(Di sabato 13 maggio 2023) Cena tra De Laurentiis e Spalletti per ildel. Spunta il commento del giornalista Enricosu Twitter. Ieri sera si è tenuta una cena di grande importanza tra Aurelio De Laurentiis, presidente del, e Luciano Spalletti, l’attuale allenatore della squadra partenopea. Questo incontro, avvenuto in un rinomato ristorante nel cuore della città, ha posto le basi per ildel club. La cena ha suscitato grande interesse, considerate le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore poco dopo la conquista dello Scudetto. A soffermarsi su quanto avvenuto è stato anche Enrico, noto giornalista sportivo, che ha commentato il tutto sui propri canali social. CENA DE LAURENTIIS-SPALLETTI: IL COMMENTO DIIl giornalista Enrico ...

Continuo a dirlo e continuerò a dirlo anche in'. Raccapricciante la tragedia avvenuta all'inizio degli anni '90 a Miriam. Prima il matrimonio con Angelo nell'estate1990, poi un anno e ...È solo la quinta garaMotomondiale 2023 ma, come di consueto negli ultimi anni, i team vogliono definire i piani per ilprima della pausa estiva. In casa Yamaha Franco Morbidelli è sempre più in bilico, ma il ...L'attesaproprio bambino comincia ancor prima della sua nascita. Chi diventa genitore si chiede:...preparano ai loro nuovi ruoli immaginando il loro figlio ideale e facendo progetti per il. ...

Widmann, 'sono preoccupato per il futuro del mio partito' Agenzia ANSA

La sostenibilità come chiave di volta per accelerare la competitività delle imprese. Di questo e delle sfide legate alla transizione energetica e alla mobilità si è discusso nel convegno organizzato d ...Il Napoli oltre a programmare il futuro ha rinforzato anche la dirigenza con l'arrivo di due nuovi dirigenti: tutti i dettagli.