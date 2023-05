Il Corriere insulta tutti sui social? Attacco hacker oppure perché il caso si complica

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 maggio 2023) Che sia impazzito il profilo Twitter deldella Sera? Il dubbio, a vedere quello che è successo ieri mattina, è venuto a molti. Tutto a un tratto, in risposta a un articolo su una protesta da parte degli studenti contro il caro affitti, sono iniziati a fioccare cinguettii di insulti allo stesso giornale, al governo e alla ragazza che, suo malgrado, si è trovata ritratta nella foto a corredo del pezzo. Fin qui, nulla di strano. Il punto è che i commenti avevanouna caratteristica comune: i singoli tweet pubblicati erano accompagnati dal logo del quotidiano di Via Solferino e preceduti da un “nickname”. Qualche esempio? Popolo di Twitter scriveva «cazzari (riferito al, ndr)», PaoloBersani9 sentenziava che «per colpa di Meloni l'Italia è retrocessa tra i pezzenti razzisti di Visegrad, che in Europa contano zero», ...