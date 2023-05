Il Comune più povero d' Italia? Si trova al Nord | la mappa della Cgia

(Di sabato 13 maggio 2023) Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - Circa 500 km separano ilpiù ricco d'e quello più: lo segnala laspiegando che si tratta rispettivamente di Lajatico (provincia di Pisa) e Cavargna (provincia di Como), al confine con la Svizzera. I dati raccontano che i 985 contribuenti residenti a Lajatico nel 2021 hanno dichiarato un reddito complessivo Irpef medio pari a 54.708 euro, mentre i 94 presenti nel borgo di Cavargna, invece, solo 6.314 euro. Una differenza di quasi nove volte sulla quale peraltro non è certamente non è indifferente l''effetto Bocelli' visto che il tenore ha la residenza nel piccolotoscano. Analizzando i dati del ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti alle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef del 2021 laevidenzia poi i ...

Ini due momenti hanno come obiettivo nascosto la capacità esclusiva delle donne di ... e in cui l'utero artificiale è già una realtà avanzata, l'impresadifficile appare quella di ...Degli oltre 160 evacuati in provincia di Forlì - Cesena, 86 sono neldi Dovadola. Due le ... Laimportante, lunga circa 50 metri, interessa la difesa spondale tra Massa Lombarda e Imola, e ha ...MILANO - Sorpresa. Ilpovero d'Italia è al Nord, Cavargna (Como) , quasi ai confini con la Svizzera. Quelloricco invece è Lajatico (Pisa) , nel Centro Italia. La radiografia è stata realizzata dall' Ufficio ...