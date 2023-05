Il Comune più povero d’Italia? Si trova al Nord | la mappa della Cgia

(Di sabato 13 maggio 2023) Circa 500 km separano Cavargna (Como), al confine con la Svizzera, e Lajatico (Pisa),più ricco Circa 500 km separano ilpiù riccoe quello più: lo segnala laspiegando che si tratta rispettivamente di Lajatico (provincia di Pisa) e Cavargna (provincia di Como), al confine con la Svizzera. I dati raccontano che i 985 contribuenti residenti a Lajatico nel 2021 hanno dichiarato un reddito complessivo Irpef medio pari a 54.708 euro, mentre i 94 presenti nel borgo di Cavargna, invece, solo 6.314 euro. Una differenza di quasi nove volte sulla quale peraltro non è certamente non è indifferente l”effetto Bocelli’ visto che il tenore ha la residenza nel piccolotoscano. Analizzando i dati del ministero dell’Economia e delle Finanze riferiti alle ...

Ilpovero d'Italia, invece, è Cavargna, piccolo borgo in provincia di Como: i 94 abitanti dichiarano solo 6.314 euro. Cuneo fiscale, le novità in busta paga (fino a 108 euro inal mese)...Un narcotrafficante deceduto dieci anni fa, di cui le Meloni hanno chiarito non avererapporti ... avevano un socio d'affariquando Meloni faceva già politica, e che lo stesso Matano è stato ...leggi anche Chi sono i politiciricchi in Italia La classifica In Sicilia ilricco del mezzogiorno Ilricco del mezzogiorno è Sant'Agata li Battiati in provincia di Catania ...