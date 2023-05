Il centrodestra punta a strappare Ancona |  Schlein cerca l' effetto Udine

Leggi su agi

(Di sabato 13 maggio 2023) AGI - Seggi aperti, domenica e lunedì, in circa 760 Comuni. Un passaggio elettorale che è anche un testo sullo stato di salute dei partiti a sette mesi dall'inizio della legislatura, dopo le elezioni nel Lazio e in Lombardia e le consultazioni regionali e amministrative in Friuli Venezia Giulia. Dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì si voterà in 598 Comuni di Regioni a Statuto ordinario. In Sicilia e Sardegna (128 e 37 Comuni) si voterà il 28 e il 29 maggio. Novantuno i Comuni sopra i 15 mila abitanti, tra i quali 17 capoluoghi di provincia chiamati a rinnovare i consigli comunali: Vicenza, Treviso, Sondrio, Brescia, Imperia, Siena, Massa, Pisa, Latina, Terni, Brindisi, Teramo, Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani.è il solo capoluogo di Regione che va a rinnovare giunta e consiglio comunale. Dei 17 capoluoghi di provincia, otto ...