Il caso Rovelli | il fisico censurato dal prodiano Levi Ma se la prendono con Crosetto…

(Di sabato 13 maggio 2023) Monta il. Che è successo? Ilche si rese protagonista di un comizietto contro i signori della guerra mettendo in mezzo il ministro Crosetto dal palco del 1 maggio si sente un perseguitato politico. E denuncia: “L’Italia mi ha chiesto di rappresentarla alla cerimonia di apertura della Fiera del Libro di Francoforte, ma siccome ho osato criticare il ministro della Difesa, il mio intervento è stato cancellato”. Già, ma ad opera di chi è avvenuta la cancellazione? Ad opera di unda sempre vicino al centrosinistra, Ricardo Franco, che è stato anche parlamentare del Pd dal 2006 al 2013 e sottosegretario nel secondo governo Prodi.ha inviato a Carlouna lettera che ilha reso pubblica. LEGGI ANCHE Il ...

Dopo la polemica col governo la Buchmesse cancella: "Ho osato criticare Crosetto" 13 Maggio 2023è stato al centro delle polemiche, nei giorni scorsi, per il suo intervento al ...è cantautore, narratore, saggista e docente di Storia e filosofia nella scuola secondaria. ... Curiosamente, le sue parole sono circolate moltissimo su internet attribuite a Pasolini, undi ...E subito dopo la seconda: "O, non è ildima di altri, in un cafone ignorante". Qua il riferimento sembra essere a Fedez , e l'indizio è nell'attacco del suo intervento. Renzi infatti ...

Carlo Rovelli: «Punito per aver osato criticare Crosetto». La lettera di Ricardo Franco Levi che cancella la... Corriere della Sera

Avrebbe dovuto rappresentare l’Italia all’inaugurazione della Fiera del libro di Francoforte 2024, edizione in cui il nostro Paese sarà ospite d’onore. Ma Carlo Rovelli si è visto annullare l’interven ...Dopo la polemica del Primo Maggio la Buchmesse cancella l’invito. Lo sfogo sui social: «Ho osato criticare Crosetto». Valeria Parrella: «Vergogna immonda» ...