Il Boss arriva in Italia | a Ferrara il 18 maggio

(Di sabato 13 maggio 2023) Dopo un'attesa durata sette anni, sta per avere inizio il tour in tre tappe di Bruce Springsteen, con la sua The E Street Band: tre date in tre differenti città

E ad oggi sono 7 anni che gli stivali del "" non calcavano lo Stivale! Sicché i tre concerti ... Per chida fuori città è stato organizzato il Ferrara Springsteen Village al parco Marco ...nel frattempo la nota dell'agenzia nazionale per la cybersicurezza: " In merito all'attacco ... Ci sarebbero, inoltre, anche alcuni referti clinici legati almafioso Matteo Messina Denaro. " ...... nel quartiere Ponticelli, che ha fatto il giro di siti e giornali per la reazione di un, ... Quell'urlo così travolgente è un messaggio cheal cuore. Ma la quella canzone parla di sesso&...

Arriva il boss, la viabilità impazzisce - La Voce di Rovigo La Voce di Rovigo

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...A Barcellona, tra i 117 mila spettatori dell’esordio europeo, c’erano anche quattro amici di Springsteen. Obama e Spielberg, restarono sotto il palco. Le signore – Michelle e Kate Capshaw – si prestar ...