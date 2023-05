Il Barbiecore strega anche Chanel per la sfilata Cruise

(Di sabato 13 maggio 2023)non ha potuto resistere al richiamo del. In passerella per presentare la nuova collezione Resort 2023/2024, la maison francese ha reso il rosa la nuance per eccellenza del 2023. L’abbiamo gridato ai quattro venti ed è noto persino alle pietre ormai che il 2023 è indelebilmente segnato dal. Tendenza glam, non risparmia neppure la passerella, come dimostrato di recente dache, per la sua collezione Resort, non ha potuto resistere al richiamo total pink. Crediti:/Instagram – VelvetMagDa tempo, i fashion addicted hanno dimostrato una certa affinità con il. Che si tratti di un capo d’alta moda total pink o una chicca beauty (come un make-up scenografico), questo trend non sembra essere intenzionato a svanire tanto ...

Twitter content This content can also be viewed on the site it originates from. Twitter ... ci è venuto il colpo dellaal posto suo. Finlandia vista Vesuvio Twitter content This ...Twitter content This content can also be viewed on the site it originates from. Twitter ... ci è venuto il colpo dellaal posto suo. Finlandia vista Vesuvio Twitter content This ...