I vostri figli in guerra se Zelensky da Vespa | lo scenario da brividi

(Di sabato 13 maggio 2023) "La via d'uscita c'è perché ci saranno le azioni di controffensiva, perché respingeremo i russi. Quando saremo sul confine con la Crimea, diminuirà il suo sostegno interno in Russia e dovrà trovare una via d'uscita". Volodymyr, intervistato da Brunonella puntata speciale di Porta a Porta sulla terrazza del Vittoriano a Roma, spiega che "è importante finire lain Ucraina, mettere il punto", mente il presidente russo Vladimir Putin "porta l'aggressione. Noi non vogliamo vivere nel caos". Putin è una "belva feroce", afferma il leader ucraino al termine di una giornata che lo ha visto incontrare il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e Papa Francesco. "Putin controlla l'informazione in Russia e quando capirà che non potrà uscire vittorioso dal conflitto, farà in grazie alla propaganda di ...