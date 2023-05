I due divergenti modelli di sviluppo turistico in Italia

Leggi su linkiesta

(Di sabato 13 maggio 2023) Crescere nel turismo non significa semplicemente aumentare le presenze turistiche. Eppure è quello che si crede – saremmo tentati di dire -, da sempre. Ogni qual volta si parla di turismo, ecco il numero delle presenze come principale, se non unico, indicatore della congiuntura. Non avviene in nessun altro ambito dell’economia, che si contino le quantità prodotte, senza badare al loro valore, cioè al prezzo cui si vendono i beni e servizi. Nel nostro caso, fermarsi al numero delle presenze turistiche, senza valutare il loro impatto economico, serve a poco. Anzi, per analogia, sia pur solo evocativa, questa concezione fa venire in mente le economie ex-sovietiche, quando i prezzi dei beni e servizi venivano stabiliti con la legge (cioè, normativamente) e perciò l’unica cosa che contava erano le quantità prodotte. I piani quinquennali si basavano sul numero di automobili prodotte o sul ...