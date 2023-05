I convocati di Luciano Spalletti in vista del Monza

... Recupero : 1' nel primo tempo e 3' nella ripresaFiorentina Portieri: Terracciano, ... Allenatore:Spalletti. FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1) : Terracciano; Dodo, Igor, Milenkovic, Biraghi; ...Spalletti, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match contro la FiorentinaSpalletti, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei giocatoriper la Fiorentina. Portieri: Gollini, Marfella, Meret. ...Ultime notizie Serie A - Arriva il comunicato ufficiale del club azzurro, con la lista deidiSpalletti per Napoli - Fiorentina . Rientra Matteo Politano in lista, resta fuori soltanto l'infortunato Mario Rui che però sarà comunque al Maradona con la squadra. Ecco la lista ...

Napoli, i convocati per il Monza: c'è una sorpresa Corriere dello Sport

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori del Napoli convocati per la gara di campionato contro il Monza.Non sarà una squadra rinunciataria, anzi: anche oggi in conferenza stampa Luciano Spalletti ha ribadito come il record di punti fatto con Sarri è uno stimolo molto importante (leggi QUI le sue parole) ...