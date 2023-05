I conti dell' Inter salvati dal Covid per ora

Leggi su panorama

(Di sabato 13 maggio 2023) Grazie alle norme «anti-fallimento» varate in pandemia, i nerazzurri rimangono a galla nonostante le perdite. Ma entro un anno la squadra sarà ceduta perché il proprietario cinese, la società Suning, è in crisi nera. E sulla porta ci sono moltiessi e poche certezze. Un paradosso, in piene semifinali Champions. Partiamo dalle (quasi) certezze: entro un anno l’sarà ceduta. Il suo azionista non ha soldi da «iniettare» nel club e se finora i nerazzurri hanno evitato il collasso è stato grazie ai risultati sportivi, a un’accorta gestione finanziaria e al. Se la pandemia ha messo in crisi il sistema del calcio non solo italiano, riducendo drasticamente gli incassi dei club, le norme anticrisi approvate dal governo italiano hanno loro consentito di restare a galla. In particolare, la norma varata dal Conte II e confermata ...