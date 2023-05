I Comuni più poveri d’Italia | ecco la classifica

L'Ufficio studi della Cgia di Mestre ha condotto un'analisi mostrando quelli che sono iricchi d'Italia . Ci è riuscita grazie ai dati del ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti alle dichiarazioni dei redditi Irpef del 2021. In cima alla classifica ci sono...... tra i 50'poveri' del Paese, ad esempio, ben 11 sono del settentrione. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di piccolissime realtà di montagna che hanno vissuto negli ultimi 30 ...Sono sempre menole occasioni per stupirci, il corridore irlandese della EF Education - ... come piacerebbe a tutti, perché senza nessun altro attorno una vittoria è parecchiolibidinosa. ...

Quali sono i Comuni 'più ricchi' d'Italia Il paese di Bocelli guida la ... QUOTIDIANO NAZIONALE