Hypnotic | Robert Rodriguez | Ben Affleck vive di bistecche e sigarette come le vecchie star di Hollywood

Anche lui è così e poi ha una voce roca e un look da tipo tosto alla Lee Marvin .", il nuovo film con Ben Affleck diretto daRodriguez, arriverà nei cinema di tutto il mondo a maggio.sta promuovendo il suo nuovocon Ben Affleck . Alita: Angelo della battaglia: Terzo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HDNon un'anteprima mondiale (è passato al South by Southwest) ma trovare, diretto daRodriguez, nella sezione Proiezioni di Mezzanotte, è comunque una gioia cinematografica. ...

Hypnotic, Robert Rodriguez: "Ben Affleck vive di bistecche e ... Movieplayer

The Ben Affleck thriller Hypnotic is projected to have an incredibly poor opening weekend, making it the second flop for the star in as many months.Durante un'intervista recente Robert Rodriguez, il regista di Hypnotic, ha paragonato Ben Affleck ad alcune delle più leggendarie star della vecchia Hollywood. Robert Rodriguez ha sempre sostenuto di ...