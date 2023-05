(Di sabato 13 maggio 2023) La seconda giornata deidi, in corso di svolgimento fra Tampere e Riga, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nei Gironi A e B, in questo sabato 13 maggio. Girone ALa Francia2-1 l’Austria all’overtime, dopo l’1-1 dei regolamentari: a piazzare la zampata decisiva per i transalpini è stato Sacha Treille. Più netto invece il successo della, capace di imporsi 3-1 sull’Ungheria, grazie alle doppietta di Ehlers e al gol di Poulsen. Il risultato più importante del raggruppamento è il 4-3 con cui i padroni di casa dellahanno battuto al photofinish la: per i finnici, in una partita nervosa e da montagne russe, a risolvere la contesa è stato il guizzo di Mikko Lehtonen. Girone ...

C'è fermento nel mondo dela Varese , non solo negli sport più noti comee pattinaggio ma anche in una disciplina curiosa, meno praticata ma che - non dimentichiamolo - ha portato una clamorosa medaglia d'oro ...Il calcio è stato il biglietto da visita per aprire tutta una serie di collaborazioni riguardanti altre discipline, come il basket, il volley, il ciclismo, l', il bob e molto altro. ...I grandi nomi sono quasi del tutto assenti dal Campionato mondiale disu, che inizia oggi a Tampere e Riga. I padroni di casa e campioni in carica della Finlandia sono una delle due formazioni favorite. Invece di San Pietroburgo, come inizialmente ...

Hockey ghiaccio, Mondiali 2023: la Finlandia batte la Germania, Svizzera a valanga. Danimarca e Slovacchia ok OA Sport

La seconda giornata dei Mondiali 2023 di hockey ghiaccio, in corso di svolgimento fra Tampere e Riga, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nei Gironi A e B, in questo sabato 13 maggio.Rompere il ghiaccio ad un Mondiale con la Cenerentola del girone non è mai cosa facile. Dopo lunghe settimane di preparazione si fa finalmente sul serio, i tifosi - per quanto sparuti - sono lì a rico ...