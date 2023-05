Hilal Alt?nbilek | chi è Züleyha di Terra Amara | biografia e vita privata

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 13 maggio 2023)Alt?nbilek è nata l'11 febbraio 1991 a Smirne (in Turchia) sotto il segno zodiacale dell'acquario. La sua altezza è 175 cm, il suo peso è 55 kg. Il suo profilo Instagram ufficiale è @altinbilek.Alt?nbilek si è appassionata al mondo della recitazione sin da piccolissima. Durante le scuole elementari, infatti, ha iniziato a recitare sui palcoscenici teatrali, ed ha frequentato le lezioni di Ali Haydar Elç?? presso il Contemporary Drama Ensemble di Smirne. Dopo aver conseguito il diploma,si è iscritta all'Università di Ege ed ha conseguito la laurea in economia aziendale, ma durante i suoi studi non ha mai trascurato la recitazione. In seguito ha partecipato anche ad un concorso di bellezza, dove è stata notata da diversi produttori, e poi nel 2009 ha deciso di perfezionare il suo talento presso ...