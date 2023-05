Highlights Olimpia Milano-Pesaro 94-68 | gara-1 playoff Serie A1 2022 2023 basket VIDEO

Nella gara dell'ultima giornata della regular season della Serie A di basket, l'Milano supera Sassari per 79 - 67 e conquista il primo posto. ...GlidiMilano - Sassari , match valevole per la trentesima ed ultima giornata del campionato italiano di basket di Serie A 2022/2023 , in cui la formazione padrona di casa ha travolto ...Nella penultima giornata della regular season della Serie A di basket, l'Milano vince in volata a Tortona per 75 - 77. Guarda il video con ...

Highlights Olimpia Milano-Pesaro 94-68, gara-1 playoff Serie A1 ... SPORTFACE.IT

Gli highlights della sfida tra EA7 Emporio Armani Milano e Banco di Sardegna Sassari, partita valida per il 30° turno di campionato della Serie A UnipolSai 2022/23.BASKET, SERIE A - L'EA7 Emporio Armani supera il Banco di Sardegna Sassari 79-67 nell'ultimo impegno della regular-season e si qualifica ai playoff ...