Highlights e gol Mantova-Albinoleffe 1-1 | ritorno playout Serie C 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 13 maggio 2023) Glie i gol di, match valevole per ildeidel girone A del campionato di, in cui la formazione padrona di casa pareggia per 1-1, il che non basta per mantenere la categoria. Si salva l’inD. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.