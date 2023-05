Ben, 22enne irlandese nato in Inghilterra,in solitaria l'ottava tappa del Giro d'Italia, da Terni a Fossombrone. Decisivo l'attacco a 50 km dall'arrivo. Finalmente si vede battaglia tra i big:......che soprattutto per la terza settimana potrà essere decisivo In fondo la Corsa Rosa sianche ... Se De Marchi esi sono fatti vedere, ci si aspetta tanto, in caso di mancato arrivo in volata,...... mentre Evenepoel galoppava tutto solo, col suo classico stile, esattamente come nel 2022, ed è arrivato con 1'06" su Pidcock e Buitrago , poi, e via via fino al 13° posto di un buon Giulio ...

Healy vince l'8^ tappa del Giro, Leknessund resta in rosa La Nuova Sardegna

Ben Healy ha vinto l'ottava tappa del Giro d'Italia 2023. L'irlandese si è imposto sul traguardo di Fossombrona, grazie a un'azione mirabolante degna dell'uomo rivelazione delle Classiche di Primavera ...Una grande azione personale a 50 chilometri dal termine ha permesso a Ben Healy di conquistare in solitaria l'8a tappa del Giro d'Italia, sviluppatasi lungo 207km tra Terni e Fossombrone.