Hacker russi attaccano siti del Csm e del Viminale ma sbagliano dominio Danni limitati

(Di sabato 13 maggio 2023) Volevano punire l'Italia, gli, per la visita di Zelensky a Roma. Colpendo proprio obiettivi istituzionali italiani ma stavolta non sono stati precisi: nel caso delhanno sbagliato il

Il gruppo dinoName057 ha rivendicato questa mattina su Telegram alcuni attacchi cyber a siti istituzionali italiani. I siti attaccati hanno scritto nel canale Telegram sono stati quelli del Consiglio ...2023 - 05 - 13 15:40:30 Attaccoa siti istituzionali italiani Il gruppo dinoName057 ha rivendicato su Telegram alcuni attacchi sferrati a siti istituzionali italiani, in ...Ancora attacchi deglicontro i siti istuzionali italiani, nel giorno dell'arrivo del presidente ucraino Zelensky a Roma. L'ormai noto gruppo di cyber criminali legati a Mosca conosciuto come 'No Name' ha ...

Hacker russi attaccano siti Viminale csm giorno visita zelensky TGCOM

Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Chiudi questa informativa per continuare senza accettare.Nuovo attacco informatico alla sicurezza italiana con gli hacker russi che quest’oggi hanno provato a forzare i siti del Csm e del Viminale. Stando alle prime notizie, i responsabili dell’azione sono ...