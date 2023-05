Hacker russi attaccano i siti istituzionali italiani | l’azione di ripicca alla visita di Zelensky

(Di sabato 13 maggio 2023) Sul piano geopolitico, era scontato che laa non gradisse ladel presidentein Italia. Dopotutto, nel conflitto russo-ucraino, gli stessihanno dovuto dire addio – per forza maggiore – a uno dei loro maggiori partner commerciali: l’Italia di quello che fu l’amico Silvio Berlusconi. Ecco allora che per oggi, vista ladel presidente ucraino,si sono scagliati contri idello Stato italiano, creando scompiglio. Gliper la presenza diSi temeva l’attacco di disturbo nel dialogo diplomatico tra Italia e Ucraina, con tale episodio che puntualmente si è ...

Glidi No name hanno rivendicato su Telegram attacchiad alcuni siti istituzionali italiani nel giorno della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky tra cui quello del Csm e

Dopo l'incontro con il capo dello Stato al Quirinale, con la premier a Palazzo Chigi e con il Papa in Vaticano, il presidente ucraino è ora in ...I massimi onori sono stati tributati al presidente ucraino Volodymyr Zelensky in visita ufficiale a Roma, il che non ha mancato di provocare la prevedibile, ma ancora non ufficialmente espressa, irrit ...