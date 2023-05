Hacker filorussi contro siti istituzionali italiani | ancora irraggiungibile quello del Consiglio superiore di magistratura

(Di sabato 13 maggio 2023) Un nuovo attacco, nelle ore della visita del presidente ucraino Zelensky a Roma,alcuni. A rivendicarlo è il collettivo filorusso NoName057, non nuovo a questo tipo di operazioni, che questa volta avrebbe colpito il sito del Conisgliodelladel ministero dell’interno. Quest’ultimo risulta accessibile, mentredel Csm è. Tempismo non casuale,di NoName057, che nella sua rivendicazione su Telegram ha annunciato: «Zelensky è in Italia per recitare la solita commedia A caccia di soldi, nulla di nuovo» A fine marzo, il gruppo dirussi aveva ripetutamente ...

Addirittura, nel caso del sito del ministero dell'Interno, i membri del gruppo di, forse non particolarmente ferrati con i siti istituzionali, avrebbero bloccato il dominio errato , ...... che nella sua rivendicazione su Telegram ha annunciato: "Zelensky è in Italia per recitare la solita commedia A caccia di soldi, nulla di nuovo" A fine marzo, il gruppo dirussi aveva ...Proprio nel giorno della visita a Roma di Volodomyr Zelensky , il gruppo dirussi noName057 torna a colpire il nostro paese. Sotto attacco sono stati il siti del ... gli attivisti...

Attacco di hacker filorussi a Viminale e Csm nel giorno della visita di ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il noto collettivo di cybercriminali legati a Mosca, noti come noName057, ha annunciato l'assalto ai siti istituzionali italiani sulla loro chat Telegram ...La comunità ucraina ha accolto il presidente in visita a Roma. In Piazza Barberini, il sit in dei cittadini ucraini per dare il benvenuto al presidente Volodymyr Zelensky, in visita a Roma. In piazza ...