GTWC Europe | FP1 Brands Hatch | Mercedes #88 subito in vetta nella prima prova in pista 18° Valentino Rossi

(Di sabato 13 maggio 2023) Raffaele Marciello einiziano nel miglior dei modi il fine settimana didel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Lo svizzero, campione in carica dell’Endurance Cup, ha saputo siglare il giro veloce con oltre mezzo secondo di scarto sulla concorrenza. il teammate di Timur Boguslavskiy ha preceduto l’Audi #27 di Chris Mies (Sainteloc Junior Team) e l’Audi #99 di Tresor Attempto Racing, squadra inalla speciale graduatoria Silver Cup con l’interessante coppia composta da Alex Aka/Lorenzo Patrese #99. Jordan Love/Frankie Bird (Haupt Racing Team #77/) e Aurélien Panis/Alberto Di Folco (Boutsen VDS Racing #9/Audi), leader in Gold Cup, seguono nell’ordine al termine di un turno che è stato interrotto da due bandiere rosse per due ...

GTWC Europe, FP1 Brands Hatch: Mercedes #88 subito in vetta nella prima prova in pista

