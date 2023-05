Grossman e lo spettro dell’antisemitismo che ancora si aggira in Europa

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 13 maggio 2023) "L’ho battuta in lungo e in largo, a piedi e con ogni mezzo, questa terra d’Ucraina: e in tutto questo tempo ho incontrato un solo ebreo”. Cari Anna, Evgenij, Misha, Jura, Viktor, Roman, e gli altri carissimi amici dell’Odessa ebraica che ho avuto la fortuna di incontrare e amare nell’orrore dell’aggressione russa, voglio dirvi che l’edizione italiana Adelphi, a lato delle opere maggiori, ha appena pubblicato il reportage che Vasilijscrisse nel 1943 sull’Ucraina senza ebrei. Voi forse lo conoscete, qui è un libriccino di una settantina di pagine, 5 euro di prezzo, un’ora di lettura, salvo che ci si fermi a tirare il fiato strada facendo. Ve ne dedico specialmente questa pagina: “Qui hanno vissuto i nostri nonni, qui ci hanno partorito le nostre madri, qui sono nate le madri dei nostri figli. Tanto è il sudore, tante sono le lacrime che hanno versato gli ...