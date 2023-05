Groningen-Ajax domenica 14 maggio 2023 ore 14 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 13 maggio 2023) L’targato John Heitinga si appresta a fare un salto all’indietro di molti anni, quando nella stagione 2008-09 si classificò al terzo posto dietro AZ Alkmaar e Twente, ma le probabilità di fare anche peggio, cioè arrivare quarti e farsi un turno in più di qualificazione alla prossima Conference League, sonori di quelle di InfoBetting: Scommesse Sportive e

- sc Heerenveen 2 - 3 20:00 SC Cambuur - FC Utrecht 0 - 3 21:00- AZ 0 - 0 CALCIO - SERIE B 14:...30 Excelsior - Feyenoord 0 - 2 14:30 Go Ahead Eagles - FC1 - 1 16:45 Fortuna Sittard - ...- sc Heerenveen 2 - 3 20:00 SC Cambuur - FC Utrecht 0 - 3 21:00- AZ 0 - 0 CALCIO - SERIE B 14:...30 Excelsior - Feyenoord 0 - 2 14:30 Go Ahead Eagles - FC1 - 1 16:45 Fortuna Sittard - ...- sc Heerenveen 2 - 3 20:00 SC Cambuur - FC Utrecht 0 - 3 21:00- AZ 0 - 0 CALCIO - SERIE B 14:...30 Excelsior - Feyenoord 0 - 2 14:30 Go Ahead Eagles - FC1 - 1 16:45 Fortuna Sittard - ...

Groningen - Ajax: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e ... Calcio d'Angolo

Het Algemeen Dagblad verwacht niet dat Steven Berghuis fit genoeg zal zijn om tegen FC Groningen te kunnen starten. Hierdoor denkt de krant dat Ajax in dezelfde basisopstelling zal aantreden als in de ...De bestuursraad van Ajax heeft besloten de beoogde vergoedingen voor de leden van de raad van commissarissen te verlagen. Het voorstel is nu om voorzitter Pier Eringa jaarlijks 35.000 euro te betalen.