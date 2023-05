Grande Fratello | spuntano nuovi retroscena sulla morte di Monica Sirianni

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 13 maggio 2023) È stata aperta un’inchiestaimprovvisa di, ex concorrente delnel 2011, che è deceduta lo scorso 5 maggio all’età di 37 anni, per cause ancora sconosciute. La procura di Lamezia Terme ha deciso di indagarescomparsa tanto prematura dell’ex concorrente del reality show di Canale 5, nata a Sydney da genitori calabresi, era tornata in Italia da alcuni anni, in Lombardia, ma si trovava in visita a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, quando è venuta a mancare., l’autopsia su: la salma torna dai suoi genitori Secondo le ricostruzioni riportate da TgCom24,si sarebbe ...