Grande Fratello | mistero sulla morte di Monica Sirianni | aperta un’inchiesta | cosa non convince

(Di sabato 13 maggio 2023) Ladell’ex concorrente del GF si tinge di giallo. A quanto pare è statada parte degli inquirenti in quanto ci sarebbero stranezze sulle cause del decesso. La procura ha aperto un’indagine e i familiari hanno chiesto l’autopsia, dove stanno attendendo una risposta. Ma andiamo a vedere insiemenona L'articolo proviene da KontroKultura.

... Una scena molto delicata, quando ildel mio personaggio prima gli dà uno schiaffone e poi ... Americano Ma come fanno Micciarella deve parlare napoletano! Anna: È piùdi me, ma io ..."Sì, anche mioha lavorato per L'Eco , era tipografo". Che tipo era don Andrea Spada "Unpersonaggio, io ero timoroso nell'affrontarlo, mi metteva soggezione. Alla mattina alle otto ...... fa sì che sarà unagiornata per Giorgia Meloni. La scena sarà tutta per lei, per nessun ... De Gennaro Gianni ha così "perorato" la carriera delAndrea alla guida della Guardia di ...

Indaga la procura sulla morte di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello oggi 37 anni. Emergono i primi dettagli dopo l’inchiesta aperta in seguito alla denuncia presentata dai genitori. L ...L’ex concorrente del “Grande fratello” aveva avvertito un malore mentre si trovava in un bar insieme ad un gruppo di amici. Portata in ospedale, era morta poco dopo il ricovero. Sul suo corpo, su ...