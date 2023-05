Pecco Bagnaia si riscatta dopo un venerdì di libere non proprio entusiasmante. E' sua la pole position a Le Mans per il Gp di, seconda pole stagionale dopo quella di Austin. Il campione del mondo strappa con un guizzo nel finale strappa il miglior tempo a Marc Marquez distanziato di 58 millesimi. Terzo un ottimo ...Troppo facile scegliere l'augurio per il Motomondiale che festeggia, domani in, il suo ... Da allora sono passati più di settant'anni e latecnologica MotoGP di oggi ha ben poco a che ......30LIGUE 1 Strasburgo - Nizza 17:00 Paris SG - AC Ajaccio 21:00LIGUE 2 Quevilly ...00 Shonan - Sapporo 08:00 Kashiwa - Yokohama FC 09:00 GRECIALEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE ...

Gp Francia, super Bagnaia: pole position a Le Mans Agenzia askanews

Strepitosa pole position di Francesco Bagnaia, che batte per 0”058 Marc Marquez, con Luca Marini a completare la prima fila. Altri italiani. Marco Bezzecchi settimo, Fabio Di Giannantonio 15esimo, Fra ...Qualifica Francia MotoGp 2023: Un super Pecco Bagnaia ha conquistato la Pole Position nel circuito di Le Mans, davanti al ritrovato Marc Marquez della Honda.