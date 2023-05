GP Francia | MotoGP | qualifiche | pole di Bagnaia

2023, qualifiche Le Mans: risultato definitivo. Griglia di partenza Gp. F. Bagnaia (Ducati). M. Marquez (Honda). L. Marini (Ducati). J. Miller (Ktm). J. Martin (Ducati). M. Vinales (...La griglia di partenza della sprint race e del Gran Premio dia Le Mans 2023 , dove si disputa il quinto weekend del Mondiale di. In attesa del Q2 che decreterà la griglia di partenza delle prime quattro file coi migliori dodici a giocarsi la pole,...Fabio Quartararo ha fallito l'ingresso nella Q2 del GP di, che tra poco attribuirà la pole. L'ex campione del mondoha ottenuto il terzo tempo con la sua Yamaha ufficiale al termine della Q1, preceduto dalla Ducati di Luca Marini e dalla Ktm ...

Video MotoGp, Gp Francia: Bagnaia-Marquez, scintille per la scia Gazzetta

Francesco Bagnaia (Ducati), in 1'30"705, ha ottenuto la pole del gran premio di Francia della classe MotoGp, sulla pista di Le Mans. Secondo tempo per Marc Marquez (Honda). In seconda fila partiranno ...(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Francesco Bagnaia (Ducati), in 1'30"705, ha ottenuto la pole del gran premio di Francia della classe MotoGp, sulla pista di Le Mans. Secondo tempo per Marc Marquez (Honda).