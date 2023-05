Gp di Francia | Bagnaia conquista la pole position | obiettivo podio

(Di sabato 13 maggio 2023) Le Mans – Torna la MotoGp in pista. E Peccosi prende laa Le Mans per il Gp di. Con il tempo di 1’30?705 il pilota della Ducati partirà domani nella prima griglia per puntare ancora al primo posto del. Dietro di lui in qualifica anche Marc Marquez (Honda) e Luca Marini (Ducati). In seconda fila Jack Miller (Ktm), Jorge Martin (Ducati) e Maverick Vinales (Aprilia). (foto@MotoGp-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo ...

