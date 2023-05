Google | nuove funzionalità e aggiornamenti per migliorare la sicurezza online

Leggi su analisideirischinformatici

(Di sabato 13 maggio 2023) Direttamente dal Blog di: “il nostro impegno per mantenerti al sicuroinizia con la creazione di prodotti sicuri per impostazione predefinita, privati ??per progettazione e che ti mettono sotto controllo. E combattendo la diffusione degli abusi, ti forniamo un accesso affidabile a informazioni e contenuti affidabili. Oggi condividiamo i nuovi modi per proteggerti con.” E segue : Fornire accesso a informazioni e contenuti affidabili Prendiamo sul serio la nostra responsabilità di proteggerti da eventuali danni e fornire informazioni affidabili. Oggi condividiamo i nostri ultimi progressi, rafforzati dai nostri progressi nell’IA. Informazioni su questa immagine: stiamo lanciando un nuovo strumento per aiutarti a valutare l’affidabilità dei contenuti visivi che trovi ...