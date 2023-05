Giugliano | Controlli notturni a Licola

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 13 maggio 2023): setacciate le strade dai Carabinieri della Compagnia di. Sanzioni per 22mila euroin località. Questa notte i Carabinieri della locale Compagnia hanno setacciato le strade dicon particolare attenzione al rispetto delle fondamentali norme del codice della strada. Durante le operazioni, i Militari della Compagnia diidentificate 62 persone e controllati 41 veicoli tra auto e scooter per un totale di 22mila euro di infrazioni contestate e diversi sequestri. Molti i centauri – perlopiù giovanissimi – beccati alla guida senza casco, con una moto senza la revisione e senza assicurazione. Non sono mancati i sequestri e ...