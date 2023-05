Giro | Roglic attacca nel finale | Evenepoel cede Ben Healy arriva da solo

... vince in solitaria l'ottava tappa deld'Italia, da Terni a Fossombrone. Decisivo l'attacco a 50 km dall'arrivo. Finalmente si vede battaglia tra i big: l'iniziativa la prendesulla ...Si è appena conclusa l'ottava tappa deld'Italia 2023. Nel tratto da Terni a Fossombroso vince un super Healy , che strappa a 50km dall'... Per quanto riguarda il discorso maglia rosa,......D'ITALIA, L'OTTAVA TAPPA LIVE L'ORDINE D'ARRIVO DELLA SESTA TAPPA 1) Davide Bais in 6h 08' 40'' 2) Karel Vacek - 9'' 3) Simone Petilli - 16'' 4) Remco Evenepoel - 3'10'' 5) Primoz- ST 6) ...

Giro d'Italia 2023, Saligari: "Evenepoel può dare tanto a Roglic a cronometro. Gli altri Auguri..." OA Sport

(Adnkronos) – Finalmente si vede battaglia tra i big: l’iniziativa la prende lo sloveno della Jumbo-Visma Primoz Roglic sulla salita dei Cappuccini e guadagna 14 secondi sul belga Remco Evenepoel (Sou ...PAGELLE DI OGGI GIRO D'ITALIA 2023 Sabato 13 maggio Ben Healy, voto 9: era largamente considerato il favorito in caso di fuga arrivata in porto. L'irlandese si dimostra un corridore di un livello supe ...