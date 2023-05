Giro d' Italia | Healy vince con una fuga d' altri tempi Leknessund resta in rosa

(Di sabato 13 maggio 2023) Grazie a unad'Benc onquista in solitaria l'ottava tappa deld', la Terni - Fossombrone di 207 chilometri. Il 22enne irlandese della EF Education - EasyPost ha dato ...

Grazie a una fuga d'altri tempi Ben Healy c onquista in solitaria l'ottava tappa deld', la Terni - Fossombrone di 207 chilometri. Il 22enne irlandese della EF Education - EasyPost ha dato vita a un'azione solitaria di oltre 50 chilometri, dopo aver salutato la compagnia ...... protagonisti di una bella lotta proseguita fino all'ultimo. Ad uscirne vincitore è stato ... lì dove andrà in scena il Gran Premio d'dal 9 all'11 giugno .Dopo la conclusione dell'ottava tappa deld'2023, vinta da Healy, il ciclista del team Jayco - AlUla, Filippo Zana, terzo al traguardo, racconta le sue sensazioni. Guarda il ...

Live Giro d'Italia Giro d’Italia

La 9a tappa di "Sulle strade del Giro" è completamente romagnola e ricalca completamente la 9a tappa del Giro d'Italia 2023: partenza da Savignano sul Rubicone arrivo a Cesena.Il ciclismo lucchese raggiunse l'apice della sua popolarità a cavallo degli anni 80-90 grazie alle squadre professionistiche di Ivano Fanini che ne divenne lungimirante presidente e proprietario, tant ...