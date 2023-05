Giro d' Italia | Healy vince con una fuga d' altri tempi Leknessund resta in rosa

Il vincitore dell'ottava tappa deld', Ben Healy, ha commentato il suo successo, arrivato al termine di una lunga fuga a Fossombrone: "Sono molto contento. Questa mattina ho pensato che quella odierna fosse una buona tappa ...L'irlandese Ben Healy ha vinto per distacco l'ottava tappa deld', la Terni - Fossombrone, di 206 chilometri. Il corridore della Ef è arrivato al traguardo a braccia alzate portando al termine con successo una fuga cominciata a quasi 50 chilometri ...Grazie a una fuga d'altri tempi Ben Healy c onquista in solitaria l'ottava tappa deld', la Terni - Fossombrone di 207 chilometri. Il 22enne irlandese della EF Education - EasyPost ha dato vita a un'azione solitaria di oltre 50 chilometri, dopo aver salutato la compagnia ...

Live Giro d'Italia Giro d’Italia

Filippo will now rest and recover fully before resuming his remaining 2023 race programme. Filippo Ganna will regrettably not line up to contest today’s Stage 8 of the 2023 #Giro, after testing… Leggi ...Filippo Zana si è distinto nell'ottava tappa del Giro d'Italia 2023. Il ciclista del Team Jayco AlUla è andato in fuga da lontano nella frazione sui muri marchigiani e ha cercato anche di tenere il pa ...