Giro d’Italia | Filippo Ganna è costretto al ritiro | ha il Covid

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 13 maggio 2023)non era al via della ottava tappa del(Terni-Fossombrone) perché risultato positivo al. Lo ha reso noto la sua squadra, Ineos Grenadiers. Ieri, prima della partenza per Campo Imperatore, erano stati annunciati i ritiri per lo stesso motivo di Nicola Conci (Alpecin) e di Giovanni Aleotti (Bora Hansgrohe). (Ansa). (foto@Federciclismo) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link