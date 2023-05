Giro d’Italia 2023 | tutte le classifiche | Leknessund resta in maglia rosa | 9° Caruso Milan in maglia ciclamino

(Di sabato 13 maggio 2023) Calato il sipario sull’ottava tappa del. La Terni-Fossombrone di 207 km ha costretto i corridori a uno sforzo di non poco conto, tenuto conto che si parla una delle frazioni di più lunghe di questa edizione della Corsa. Frazione divisa in due parti: 150 km di avvicinamento alla città di arrivo e quindi circa 60 km di intensi saliscendi attorno all’arrivo stesso con due passaggi in città di cui uno sotto il traguardo. Lungo avvicinamento su strade a scorrimento veloce con alcune gallerie e l’attraversamento di alcuni abitati con i consueti ostacoli alla circolazione come rotatorie, spartitraffico, isole salva-pedoni. Si è entrati nella parte finale con la prima scalata dei Cappuccini seguita dopo il passaggio sull’arrivo dalla scalata del Monte delle Cesane (punte del 18%) che con un ampio ...

Filippo Ganna fuori dal2023. La Ineos Grenadiers ha ufficializzato, prima della partenza dell'ottava tappa, la Terni - Fossombrone di 207 km, la positività di Ganna al Covid - 19. Quello di Ganna non è il ...Ben Healy, 22enne irlandese nato in Inghilterra, vince in solitaria l'ottava tappa del, da Terni a Fossombrone. Decisivo l'attacco a 50 km dall'arrivo. Finalmente si vede battaglia tra i big: l'iniziativa la prende Roglic sulla salita dei Cappuccini e guadagna 14 secondi ...Si è appena conclusa l'ottava tappa del2023. Nel tratto da Terni a Fossombroso vince un super Healy , che strappa a 50km dall'arrivo e allunga in neanche 5km di oltre un minuto sugli inseguitori per poi chiudere con circa due ...