Giro d’Italia 2023 | Roglic batte un colpo | Remco annaspa

(Di sabato 13 maggio 2023) L’irlandese Ben Healy (EF Education Easy Post) ha vinto l’ottava tappa del 106°, una passeggiata umbro-marchigiana da Terni a Fossombrone, caratterizzata da un finale decisamente impegnativo. Il corridore di Kingswinford ha conquistato la sua terza vittoria da professionista dopo i successi ottenuti, a inizio primavera, nella frazione di Forlì della Settimana Internazionale Coppi & Bartali cui ha fatto seguito il Trofeo Industria & Artigianato a Larciano. Sembra proprio che Healy dia il meglio sulle nostre strade. Alle spalle del gaelico è giunto il canadese Derek Gee (Israel Premiertech), staccato di 1’49”, che ha preceduto in volata il campioneFilippo Zana (Jayco Alula) e il francese Warren Barguil (Team Arkea Samsic). Si è accorciata la classifica generale. Il norvegese Andreas Leknessund (Team DSM) ...

