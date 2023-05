Giro d’Italia 2023 | risultati e classifica ottava tappa | ordine di arrivo | Healy rifila due minuti a tutti | Gee secondo davanti a Zana

(Di sabato 13 maggio 2023) Si è appena conclusa l’del. Nel tratto da Terni a Fossombroso vince un super, che strappa a 50km dall’e allunga in neanche 5km di oltre un minuto sugli inseguitori per poi chiudere con circa duedi vantaggio sugli altri. Tra gli inseguitori chiudeun ottimo Gee, che risale nel finale e la spunta sull’italianoe sul francese Barguil lontani un minuto e 50 secondi dal leader irlandese. Per quanto riguarda il discorso maglia rosa, Roglic guadagna 14 secondi su Leknessund ma a sorpresa il norvegese riesce a mantenere la maglia ciclamino per soli 8 secondi su Evenepoel. Domani il corridore del Team DSM la perderà nella cronometro. Ottima difesa di Damiano ...

Filippo Ganna fuori dal2023. La Ineos Grenadiers ha ufficializzato, prima della partenza dell'ottava tappa, la Terni - Fossombrone di 207 km, la positività di Ganna al Covid - 19. Quello di Ganna non è il ...... impiegate nei servizi di Polizia Stradale, come quelli in atto in questi giorni per la scorta del, e che hanno attirato in particolare l'interesse di bambini e ragazzi che si sono ...... la Capua - Gran Sasso(Campo Imperatore) di 218 km, una delle frazioni più dure del 106esimonon solo per lunghezza ma anche per dislivello (3.900 metri). Per il 25enne di ...